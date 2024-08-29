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South China Morning Post: Тайвань строит базы для размещения американских ракет Harpoon

Тайвань строит не менее пяти баз для размещения американских ракет Harpoon, стремясь укрепить береговую оборону на фоне усиления напряженности по обе стороны Тайваньского пролива.

Источник: Reuters

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Согласно South China Morning Post, четыре базы будут расположены на юге страны и одна в восточном уезде Тайдун. Закупки усовершенствованных американских ракет ожидаются с 2026 года. В рамках тендера, объявленного в июне, было заключено четыре контракта на строительство южных военных баз на сумму 4,75 млрд тайваньских долларов (148,7 млн долларов США).

По информации опубликованной на прошлой неделе на сайте госзакупок, подрядчики построят по одной базе в Тайнане и Гаосюне и две в Пиндуне. Все эти уезды обращены к материку со стороны Тайваньского пролива.

Строительство базы в Тайнане стартовало в прошлом году, строительство остальных трех должно начаться в ближайшее время, говорится на сайте. Ожидается, что все четыре базы будут готовы через три года.

Изначально план включал шестую базу для размещения ракет Harpoon в юго-западном уезде Юньлинь. Однако это вызвало сильное сопротивление со стороны местных жителей, обеспокоенных шумом и вероятностью стать целью в случае войны с Китаем. В апреле Министерство обороны Тайваня сообщило, что военные все еще ведут переговоры с жителями и надеются их переубедить.

Предполагается, что возводимые базы укрепят обороноспособность острова, включая возможности военного реагирования, в случае блокады южной и юго-западной частей Тайваня кораблями противника.

Как пишут тайваньские СМИ, на базах также могут размещаться противокорабельные ракеты местного производства, включая Hsiung Feng II, оригинальную Hsiung Feng III и ее версию с увеличенным радиусом действия.

В 2020 году США одобрили продажу Тайваню 100 наземных противокорабельных ракетных комплексов Harpoon наземного базирования. Ожидается, что дальнобойность новейшего вооружения будет несколько выше, чем у существующих Harpoon, находящихся на вооружении США.

Как уточнило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США в октябре 2020 года, пакет включает 400 ракет Harpoon поверхностного базирования RGM-84L-4 Block II и четыре маневренные ракеты RTM-84L-4 Block II, а также 100 транспортеров пусковых установок и 25 радиолокационных станций.

По данным Минобороны Тайваня, все системы Harpoon должны быть доставлены к 2026 году и полностью внедрены в вооруженные силы к 2030 году. В 2022 году Тайвань запросил еще 60 ракет.

Марина Светлова