South China Morning Post: Тайвань строит базы для размещения американских ракет Harpoon

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail
Согласно South China Morning Post, четыре базы будут расположены на юге страны и одна в восточном уезде Тайдун. Закупки усовершенствованных американских ракет ожидаются с 2026 года. В рамках тендера, объявленного в июне, было заключено четыре контракта на строительство южных военных баз на сумму 4,75 млрд тайваньских долларов (148,7 млн долларов США).
Строительство базы в Тайнане стартовало в прошлом году, строительство остальных трех должно начаться в ближайшее время, говорится на сайте. Ожидается, что все четыре базы будут готовы через три года.
Изначально план включал шестую базу для размещения ракет Harpoon в юго-западном уезде Юньлинь. Однако это вызвало сильное сопротивление со стороны местных жителей, обеспокоенных шумом и вероятностью стать целью в случае войны с Китаем. В апреле Министерство обороны Тайваня сообщило, что военные все еще ведут переговоры с жителями и надеются их переубедить.
Предполагается, что возводимые базы укрепят обороноспособность острова, включая возможности военного реагирования, в случае блокады южной и юго-западной частей Тайваня кораблями противника.
В 2020 году США одобрили продажу Тайваню 100 наземных противокорабельных ракетных комплексов Harpoon наземного базирования. Ожидается, что дальнобойность новейшего вооружения будет несколько выше, чем у существующих Harpoon, находящихся на вооружении США.
Как уточнило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США в октябре 2020 года, пакет включает 400 ракет Harpoon поверхностного базирования RGM-84L-4 Block II и четыре маневренные ракеты RTM-84L-4 Block II, а также 100 транспортеров пусковых установок и 25 радиолокационных станций.
По данным Минобороны Тайваня, все системы Harpoon должны быть доставлены к 2026 году и полностью внедрены в вооруженные силы к 2030 году. В 2022 году Тайвань запросил еще 60 ракет.
Марина Светлова