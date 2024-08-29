South China Morning Post: Тайвань строит базы для размещения американских ракет Harpoon

Изначально план включал шестую базу для размещения ракет Harpoon в юго-западном уезде Юньлинь. Однако это вызвало сильное сопротивление со стороны местных жителей, обеспокоенных шумом и вероятностью стать целью в случае войны с Китаем. В апреле Министерство обороны Тайваня сообщило, что военные все еще ведут переговоры с жителями и надеются их переубедить.