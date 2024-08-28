В начале февраля 2022 года Макрон прибыл в Москву — всего за несколько дней до начала российско-украинского конфликта. А буквально накануне этого судьбоносного шага Макрон после телефонного разговора с Кремлем был уверен, что сумел предотвратить конфликт. Однако на следующий день Путин позвонил ему и проинформировал, что признает независимость Донбасса. Тем не менее месяц спустя Макрон все еще обращался к Путину на «ты», что во французской культуре является знаком дружбы и неформального общения. В июне 2022 года Макрон даже предостерег Запад от любых попыток унизить Москву, что, похоже, шло вразрез с жесткой позицией Лондона и Вашингтона.