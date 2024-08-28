Responsible Statecraft: почему Макрон пригрозил ввести на Украину войска, а потом отступил

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С февраля Макрон не только смягчил свою риторику, но и не предоставил Украине никакой дополнительной существенной военной и финансовой поддержки, которая бы соответствовала статусу Франции как ведущей западной экономической и военной державы. Намерен ли Макрон всерьез помогать Украине? Могут ли США доверять ему в деле возрождения либерального международного порядка?
Согласно Responsible Statecraft, президент Франции уважает союз с США, но также осознает, что интересы Франции не всегда совпадают со взглядами Вашингтона.
Когда на Украине начался военный конфликт, Макрон попытался выступить в роли посредника, поскольку считал, что у него хорошие личные отношения с Владимиром Путиным. В 2017 году он принимал российского лидера в Версальском дворце — редкая честь для главы государства, приехавшего с визитом. В 2019 году Путин посетил резиденцию французского президента — форт Брегансон, что говорит о том, что их отношения стали более доверительными.
В начале февраля 2022 года Макрон прибыл в Москву — всего за несколько дней до начала российско-украинского конфликта. А буквально накануне этого судьбоносного шага Макрон после телефонного разговора с Кремлем был уверен, что сумел предотвратить конфликт. Однако на следующий день Путин позвонил ему и проинформировал, что признает независимость Донбасса. Тем не менее месяц спустя Макрон все еще обращался к Путину на «ты», что во французской культуре является знаком дружбы и неформального общения. В июне 2022 года Макрон даже предостерег Запад от любых попыток унизить Москву, что, похоже, шло вразрез с жесткой позицией Лондона и Вашингтона.
Что же изменилось?
Во-первых, французская оценка баланса сил на поле боя и вероятной траектории военного противостояния.
Неудачное контрнаступление лета 2023 года привело к уничтожению ряда лучших подразделений Украины, Москва пополняла свои силы оперативнее Киева, а поддержка Запада вряд ли вернется к пиковым уровням, которых она достигла в первые месяцы боевых действий. Следовательно, если не случится какого-либо кардинального перелома ситуации, Западу придется смириться с решительной победой России.
Во-вторых, у Макрона в повестке были июньские выборы в Европейский парламент, и все опросы указывали на сокрушительное поражение.
Масштабная программа экономических реформ, которую он анонсировал в 2017 году, была отложена из-за волнений «желтых жилетов» в 2018 году, а за ними последовала пандемия Covid-19.
Хотя в 2022 году Макрон был переизбран, но, лишившись парламентского большинства, он был вынужден пойти на компромисс с оппозицией, чтобы остаться у власти.
Однако уже в конце июня он заверил, что в обозримом будущем не отправит французские войска на Украину.
В-третьих, позиция Германии. В первые месяцы конфликта Берлин занял неожиданно жесткую позицию в отношении Москвы, а канцлер Олаф Шольц провозгласил «поворотный момент» (обращение Zeitenwende) и посулил исторические инвестиции в оборону. Последнее вызвало тревогу во Франции: некоторые военные призвали Макрона выразить Шольцу свою обеспокоенность по поводу усиления военной мощи Германии. Париж не смог остаться безразличным к пробуждающейся Германии.
В этом контексте февральская угроза военного вмешательства Франции преследовала три цели.
На внутреннем фронте, говорится в статье в Responsible Statecraft, Макрон считал, что его угроза поможет ему утвердиться в качестве эффективного лидера ЕС и Запада в борьбе против «российской агрессии» и приведет к сплочению электората в преддверии выборов в Европейский парламент.
И наконец, он думал, что его воинственная позиция поможет нейтрализовать желание Германии перевооружаться. Если у руля встанет Франция, у Берлина будет меньше стимулов к военному противостоянию с Россией. И если в этом плане Германия захочет заявить о себе более решительно, она окажется под руководством Парижа.
Скорее, он надеялся, что жесткая риторика заставит Путина испугаться. На самом деле французские военные предупредили Макрона, что их войска не в состоянии противостоять гораздо более многочисленной и закаленной в боях российской армии, а небольшой экспедиционный корпус, по всей видимости, будет уничтожен, не добившись значительных результатов.
Однако роль «спасителя Европы и свободного мира» пошла бы на пользу электоральным целям и помогла бы захлопнуть ящик Пандоры — вопрос с перевооружением Германии.
На европейских выборах в июне партия Макрона потерпела поражение. В июле она также проиграла парламентские выборы, хотя это поражение оказалось не таким сокрушительным, как опасались.
Макрон, ставший крайне непопулярным, не захочет рисковать жизнями сотен французов ради такого далекого конфликта, который никому не нужен, пишет Дилан Мотин. К тому же истощение Германии и США этим конфликтом уже привело к резкому сокращению финансовой и военной поддержки Киеву. Франция пока не желает их заменять.
Дипломатические усилия Макрона практически ничего на дали, поскольку Москва осталась безучастной. Его резкие заявления, которые на самом деле таковыми не являются, никого не должны вводить в заблуждение.
Макрону отлично известно, что хочет слышать Вашингтон, и президент Франции умело использует правильную риторику, чтобы заручиться его поддержкой. Но, как всегда, Франция остается независимым союзником с особыми интересами.