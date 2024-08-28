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МИД закрыл въезд в Россию 92 гражданам США

Министерство иностранных дел России опубликовало 28 августа сообщение, согласно которому 92 гражданам США закрыт въезд в страну на постоянной основе. В их числе есть журналисты американских изданий The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times. МИД назвал это ответом на «безумный санкционный раж Вашингтона» и пообещал продолжить пополнение стоп-листов в будущем.

Источник: Агентство «Москва»

«Помимо руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ и спонсирующих режим в Киеве, в “стоп-лист” включены также сотрудники редакций и репортеры ведущих изданий либерал-глобалистского толка», — говорится в сообщении МИДа в Telegram-канале.

Среди прочих въезд в Россию закрыли главному редактору The Wall Street Journal Эмме Такер и экс-главе бюро издания в Москве Нэйтану Ходжу. Внешнеполитическое ведомство заявило, что попавшие под персональные санкции граждане США причастны к распространению фейков о России и российской армии.

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