МИД закрыл въезд в Россию 92 гражданам США

Министерство иностранных дел России опубликовало 28 августа сообщение, согласно которому 92 гражданам США закрыт въезд в страну на постоянной основе. В их числе есть журналисты американских изданий The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times. МИД назвал это ответом на «безумный санкционный раж Вашингтона» и пообещал продолжить пополнение стоп-листов в будущем.