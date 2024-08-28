AFP узнало о новом деле против Дурова во Франции

Ранее стало известно о схожем иске, который был подан против Павла Дурова в Швейцарии. Его подала Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. Она утверждает, что предприниматель пять раз применил к своему сыну насилие в период с 2021 по 2022 год, писал Forbes со ссылкой на источники.