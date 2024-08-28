AFP узнало о новом деле против Дурова во Франции

По данным агентства, в этом деле фигурирует его сын 2017 года рождения, обучающийся в Париже. Расследование ведет Служба по делам несовершеннолетних.
Ранее стало известно о схожем иске, который был подан против Павла Дурова в Швейцарии. Его подала Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. Она утверждает, что предприниматель пять раз применил к своему сыну насилие в период с 2021 по 2022 год, писал Forbes со ссылкой на источники.
Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.
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