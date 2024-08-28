Украина обсудила с Польшей возможность перехвата российских ракет

Кулеба обсудил данный вопрос с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Стороны также затронули просьбу Киева о передаче Варшавой истребителей МиГ.
«Договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники», — заявил глава МИД Украины.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о невозможности передать Украине свои самолеты. По его словам, Варшава не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей.