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Захарова заявила, что США хотят дать ВСУ карт-бланш на удары по России

США хотят разрешить Украине наносить удары по России американским оружием, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о переговорах США и Украины по поводу использования американского оружия на территории России в случае «неминуемой угрозы».

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им использовать американские боеприпасы через границу, чтобы противостоять неминуемой угрозе. Но мы все еще ведем с ними переговоры», — сказал Кирби.

«Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», — сказала Захарова на брифинге. Она назвала такой эскалационный курс Вашингтона «все более вызывающим».

Заявления США о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России являются безответственной и опасной позицией, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва также обещала дать ответ за удары по российским регионам.

Захарова Мария