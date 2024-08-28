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«Внезапно начали». В США удивились странной тактике ВСУ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: Reuters

«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — отметил он.

По словам профессора, ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для ВСУ. При этом эксперт добавил, что нынешняя атака лишь ускорит крах украинской армии.

«Русские побеждают. Постепенно, но верно», — резюмировал Миршаймер.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.