«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — отметил он.
По словам профессора, ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для ВСУ. При этом эксперт добавил, что нынешняя атака лишь ускорит крах украинской армии.
«Русские побеждают. Постепенно, но верно», — резюмировал Миршаймер.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.