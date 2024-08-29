Куйвашев вручил многодетным уральцам государственные награды

Четыре уральские многодетные семьи отмечены государственными наградами. Орден и медали ордена «Родительская слава» 28 августа, в преддверии Дня знаний, вручил свердловчанам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Правительство региона, муниципальные власти и общественные организации Среднего Урала активно включены в работу по повышению качества жизни семей с детьми. Особенно актуально это в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год семьи, а также в рамках нового нацпроекта «Семья».
«Свердловская область всегда была крепка своими многодетными семьями. Сейчас таковых уже почти 70 тысяч, то есть вдвое больше, чем десять лет назад. Во многих таких семьях и родители, и дети — это яркие, разносторонне одарённые личности, которые наряду с успешной работой и отличной учебой успевают заниматься спортом и творчеством, много путешествуют, активно участвуют в общественной жизни. И я не устаю искренне восхищаться тому, как на все это у вас хватает времени, сил и энергии!», — обратился Евгений Куйвашев к награждённым.
Глава региона отметил, что семья является первым и самым главным источников знаний в жизни каждого человека. По словам губернатора, в крепкой и дружной семье вырастают сильные, надёжные и порядочные люди, которые знают цену взаимопомощи и состраданию.
Орден «Родительская слава» из рук губернатора получили Андрей и Наталья Лимоновы, воспитывающие семерых детей. Дети — разных возрастов, от семи лет до 21 года. Все хорошо учатся. Старший Григорий является студентом Нижнетагильского государственного социально-педагогического института, 19-летняя Анастасия — студентка Московского государственного университета, ранее с золотой медалью закончила художественную школу. 18-летний Глеб учится в социально-гуманитарном классе Специализированного учебно-научного центра. 15-летняя Мария, 13-летняя Полина и младший ребёнок в семье — семилетняя Ольга — достигают успехов в школах с углубленным изучением отдельных предметов. Сыну Макару 10 лет, он учится в общеобразовательной школе, активный участник спортивных соревнований.
Также ордена «Родительская слава» удостоена Альфия Трапезникова — мать пятерых детей. В настоящее время все дети уже выросли, трудятся на предприятиях и в организациях Берёзовского, создали собственные семьи.
Кроме того, Евгений Куйвашев вручил медаль ордена «Родительская слава» семье Седых из Качканара. Сергей и Наталья воспитывают 12 детей. Все дети-школьники семьи Седых успевают по основной образовательной программе, а также принимают активное участие в школьных и городских творческих, спортивных мероприятиях. Две старших дочери проживают и работают в Перми.
Также медалью ордена «Родительская слава» награждены Иван и Екатерина Григорьевы. В их семье растёт четверо детей.
Отметим, в Свердловской области продолжается работа по совершенствованию комплекса мер поддержки семей с детьми. Среди которых — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсации за них, выдача областного материнского капитала. В 2023 году Свердловская область присоединилась к пилотному проекту по созданию семейных многофункциональных центров.