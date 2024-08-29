Куйвашев вручил многодетным уральцам государственные награды

«Свердловская область всегда была крепка своими многодетными семьями. Сейчас таковых уже почти 70 тысяч, то есть вдвое больше, чем десять лет назад. Во многих таких семьях и родители, и дети — это яркие, разносторонне одарённые личности, которые наряду с успешной работой и отличной учебой успевают заниматься спортом и творчеством, много путешествуют, активно участвуют в общественной жизни. И я не устаю искренне восхищаться тому, как на все это у вас хватает времени, сил и энергии!», — обратился Евгений Куйвашев к награждённым.