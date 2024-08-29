Свердловская область и Киргизия будут укреплять сотрудничество

В завершение встречи Евгений Куйвашев пригласил представителей Республики к участию в Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, международной выставке АГРОПРОМ Урал, а также Международном туристическом форуме «Большой Урал». Отметим, Киргизия традиционно принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В 2024 году на выставке ИННОПРОМ национальный павильон Киргизии занял площадь 250 квадратных метров, была представлена продукция 19 предприятий: пассажирские лифты, радиаторы, облицовочный камень, керамические плиты, лампы накаливания, стекло, системы детонаторов для добычи полезных ископаемых, а также текстильная продукция швейных фабрик.