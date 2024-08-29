Свердловская область и Киргизия будут укреплять сотрудничество

Губернатор Евгений Куйвашев выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве Свердловской области и Киргизии в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах в ходе рабочей встречи 28 августа с генеральным консулом Республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым, назначенным на должность в июне.
«Ваша страна является давним надежным партнёром Свердловской области. В 2019 году было подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Уверен, наше взаимодействие имеет значительные перспективы. Рассчитываю, что совместная работа даст новый стимул укреплению экономических и дружеских связей между Свердловской областью Российской Федерации и Кыргызской Республикой», — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор Свердловской области отметил, что экономические связи укрепляются с каждым годом всё больше. Так, по итогам 2023 года двусторонний товарооборот увеличился почти в полтора раза.
Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что Средний Урал является одним из крупнейших промышленных центров страны. Основу экспорта составляет металлургическая, машиностроительная и химическая продукция. Уральские и киргизские предприятия успешно реализуют совместные инвестиционные, кооперационные и другие проекты.
Кроме того, в ходе встречи Евгений Куйвашев и Максат Тентимишов обсудили развитие связей в сфере образования и культуры. Так, уже налажено сотрудничество Уральского федерального и Уральского медицинского университетов с киргизскими вузами и промышленными предприятиями. В рамках гуманитарной повестки в Бишкеке установлен обновленный памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову.
Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку совместных проектов Республики и области, а также заверил главу Среднего Урала в дальнейшем развитии международных и внешнеэкономических связей.
В завершение встречи Евгений Куйвашев пригласил представителей Республики к участию в Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, международной выставке АГРОПРОМ Урал, а также Международном туристическом форуме «Большой Урал». Отметим, Киргизия традиционно принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В 2024 году на выставке ИННОПРОМ национальный павильон Киргизии занял площадь 250 квадратных метров, была представлена продукция 19 предприятий: пассажирские лифты, радиаторы, облицовочный камень, керамические плиты, лампы накаливания, стекло, системы детонаторов для добычи полезных ископаемых, а также текстильная продукция швейных фабрик.