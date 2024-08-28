Le Monde узнала о претензиях МИДа к французскому гражданству Дурова

У французского МИДа появились претензии к процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет Le Monde.
По ее данным, в ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину». Дуров получил паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».
Бизнесмен подтвердил владение французским языком, но от него также требовалось доказать, что он помогает повышать «влияние Франции». Вместе с тем в 2021 году Дуров часто подвергался критике из-за процедур модерации в Telegram и отказа мессенджера от сотрудничества с властями ЕС. Более того, он подвергал критике руководство Франции после терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.
Технически процедуру предоставления гражданства на этом основании запускает МИД Франции, но на практике нередко инициаторами процесса выступают разные чиновники, в том числе министры или глава государства, стремящиеся получить выгоду от предоставления паспорта новому гражданину.
Дуров до получения паспорта несколько раз встречался с президентом Эмманюэлем Макроном, этот факт был упомянут в заявлении бизнесмена на получение гражданства, выяснило издание. Источники газеты признали, что были «одна-две» встречи, но деталей не раскрыли.
Le Monde подтвердила сведения The Wall Street Journal, что Дуров просил Макрона о возможности стать гражданином Франции во время их встречи в 2018 году. Тогда же, по информации газеты, Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но получил отказ.
Дурова задержали во Франции вечером в субботу, 24 августа, когда он прилетел в Париж из Баку. В его деле содержится 12 обвинений, в том числе о соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — заявили в Telegram.