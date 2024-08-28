Le Monde узнала о претензиях МИДа к французскому гражданству Дурова

Бизнесмен подтвердил владение французским языком, но от него также требовалось доказать, что он помогает повышать «влияние Франции». Вместе с тем в 2021 году Дуров часто подвергался критике из-за процедур модерации в Telegram и отказа мессенджера от сотрудничества с властями ЕС. Более того, он подвергал критике руководство Франции после терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.