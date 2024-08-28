Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым

Telegram фигурировал во многих уголовных делах во Франции, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и онлайн-преступлениями на почве ненависти, но почти никогда не отвечал на запросы о сотрудничестве со стороны прокуратуры, сказано в заявлении ведомства. Его содержание пересказывает New York Times. Предварительное расследование началось полгода назад, в феврале 2024 года. Дурову по предъявленным обвинениям грозит до десяти лет заключения.