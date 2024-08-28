Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством

«Появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую атомную электростанцию и строил планы захватить ее в ходе вооруженной операции. Подобные безрассудства, рискующие спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», — сказал Полянский на заседании СБ ООН.