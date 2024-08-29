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В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Украинским военным доступны предоставленные Соединенными Штатами Америки сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

Источник: AP 2023

«Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей», — рассказал он на выступлении в рамках конференции по национальной безопасности и разведке США.

При этом Уитворт не стал прямо подтверждать, что ВСУ пользуются данными с американского портала для нападения на Россию.

«Если это то, чем они пользуются в целях ограниченной кампании в Курске, то я перенаправлю к ним за подтверждением. Но доступ всегда сохраняется», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с РФ.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.