Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частном автомобиле

Агентство «РИА Новости» опубликовало видеозапись, сделанную рядом со зданием суда, на которой, как утверждается, запечатлен Павел Дуров. На видео Дуров в кепке и солнцезащитных очках беседует с мужчиной в костюме, после чего бизнесмен в сопровождении нескольких человек садится в черный минивэн, и уезжает от здания суда.
Павел Дуров был задержан 24 августа по прилету в Париж на частному джете. 26 августа прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что бизнесмен был допрошен по 12 пунктам обвинения. Сегодня он был доставлен к следственному судье, который предъявил ему обвинения по 6 из 12 пунктов.
Павла Дурова обвинили в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций; в отказе передать ключи шифрования по запросу полиции; в соучастии в распространении детского порно, наркотиков и в мошенничестве. Все преступления совершались группой лиц, поэтому считаются тяжкими. За них предусмотрены десятилетние заключения и многотысячные штрафы.