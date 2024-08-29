Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частном автомобиле

Агентство «РИА Новости» опубликовало видеозапись, сделанную рядом со зданием суда, на которой, как утверждается, запечатлен Павел Дуров. На видео Дуров в кепке и солнцезащитных очках беседует с мужчиной в костюме, после чего бизнесмен в сопровождении нескольких человек садится в черный минивэн, и уезжает от здания суда.