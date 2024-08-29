Павла Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро

Из источников, имеющих непосредственное отношение к расследованию обстоятельств этого громкой истории, следует, что Дурова не допрашивали по делу о предполагаемом насилии над одним из его малолетних детей. Такие подозрения высказывались в местных СМИ в связи с обращением Ирины Болгар, матери его трех детей, в марте прошлого года в правоохранительные органы Женевы, где она проживает в настоящее время.