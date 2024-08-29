Помощник президента РФ Николай Патрушев проведет совещание в Петербурге

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев проведет совещание в Петербурге, где обсудит вопросы подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей. Об этом со ссылкой на аппарат Патрушева пишет ТАСС.
— На совещании обсудят систему подготовки специалистов, определение кадровой потребности, а также обеспечение обучающими ресурсами, — написали в агентстве.
Участниками совещания станут ректоры вузов, представители промышленных предприятий, федеральных министерств и ведомств.
Напомним, за год спрос на продавцов и кассиров в Петербурге вырос на 27%. Из-за нехватки кадров в сфере розничной торговли, работодатели готовы платить на 10,4 тысячи рублей больше, нежели годом ранее. Теперь средняя зарплата продавцов и кассиров достигает 59,2 тысячи рублей. Сейчас на одну вакансию кассира или продавца приходится всего лишь 1,4 резюме.