Помощник президента РФ Николай Патрушев проведет совещание в Петербурге

Напомним, за год спрос на продавцов и кассиров в Петербурге вырос на 27%. Из-за нехватки кадров в сфере розничной торговли, работодатели готовы платить на 10,4 тысячи рублей больше, нежели годом ранее. Теперь средняя зарплата продавцов и кассиров достигает 59,2 тысячи рублей. Сейчас на одну вакансию кассира или продавца приходится всего лишь 1,4 резюме.