Адвокат Дурова назвал претензии к нему совершенно абсурдными

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. 28 числа ему предъявили сразу несколько обвинений. По одному из них — в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций — максимальное наказание предполагает 10 лет заключения и штрафа в размере €500 тыс.