Полянский: Киев начал обстрелы Курской АЭС из-за страусиной позиции Запада

Власти Украины пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами ее захватить из-за того, что страны Запада заняли «страусиную позицию». Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
По его словам, Москва обладает неоспоримыми доказательствами того, что Киев сознательно обстреливал Курскую АЭС и собирался захватить ее в ходе вооруженной операции.
«Подобное безрассудство, рискующее спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, является лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС», — сказал дипломат, добавив, что привела к этому «беспринципная страусиная позиция», которую занял Запад.
Как подчеркнул российский постпред, такая показная дикость даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которые еще в 2014 году выдали Украине карт-бланш на любые преступления, является некомфортной.
«Явную неловкость у западных спонсоров киевского режима усиливал и тот факт, что свое ошеломившее многих в мире истинное лицо в ходе атаки на Курскую область Киев даже и не пытался скрыть», — заключил Полянский.
Напомним, 23 августа стало известно, что ВСУ ночью пытались атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотника. Сбитый дрон обнаружили неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива.
Спустя несколько дней в город Курчатов, где расположена станция, прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ходе осмотра АЭС он увидел следы ударов дронов на станции и остатки БПЛА.
В МИД РФ попытки Киева ударить по станции уже назвали актом ядерного терроризма.