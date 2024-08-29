Полянский: Киев начал обстрелы Курской АЭС из-за страусиной позиции Запада

Власти Украины пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами ее захватить из-за того, что страны Запада заняли «страусиную позицию». Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.