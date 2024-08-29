Адвокат Дурова Камински прокомментировал обвинения в адрес основателя Telegram

Давид-Оливье Камински, адвокат сооснователя Telegram Павла Дурова, считает абсурдными обвинения в адрес своего подзащитного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
По словам Камински, абсурдно полагать, что глава соцсети причастен к преступным действиям, которые могли быть совершены теми, кто использует его сервис обмена сообщениями.
Напомним, в среду вечером Дурова освободили из-под стражи под залог в пять миллионов евро. Однако находиться он будет под судебным надзором, бизнесмену придется два раза в неделю являться в полицейский участок.
В суде ему предъявили обвинения в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В документе прокуратуры указывается, что Дурову может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Задержали основателя мессенджера в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Арест бизнесмена вызвал широкую критику среди видных представителей общественности.
Так, американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом объяснить причину ситуации с Дуровым.