Адвокат Дурова Камински прокомментировал обвинения в адрес основателя Telegram

В суде ему предъявили обвинения в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В документе прокуратуры указывается, что Дурову может грозить до десяти лет тюремного заключения.