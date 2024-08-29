ЕР поможет Хабаровскому краю с решением задач из Атласа проблемных объектов

В Хабаровском крае завершена работа над Атласом проблемных объектов, который был сформирован в ответ на обращения жителей региона. Для эффективного решения поставленных в документе задач активно привлекается региональное отделение партии «Единая Россия», сообщил врио губернатора Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Как отметил глава региона, накануне он провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Максимом Ивановым. Стороны обсудили детали предстоящего сотрудничества, направленного на достижение конкретных результатов.
«Уже сейчас жители видят результаты многих партийных проектов: “Единая страна — доступная среда”, “Комфортная городская среда”, “Чистая страна”, “Доступный труд”. Всего их 20, и в основе лежат поручения нашего Президента и инициированные им национальные проекты. Их цель абсолютно созвучна тому, что я вижу своим главным ориентиром — обеспечить справедливое решение всех проблемных вопросов, которые вы нам обозначаете», — сказал Демешин.
Одним из ярких примеров защиты прав граждан стало создание экспертного центра «Доступный город». Центр занимается, в частности, проверкой доступности дворов и общественных пространств для маломобильных групп населения. Это важная работа, направленная на создание комфортных условий для всех категорий граждан, и она уже приносит видимые результаты.
Помимо этого, в регионе реализуется проект «Выбирай своё», который оказывает значительную поддержку местным производителям продуктов питания. Он помогает им повышать качество своей продукции и находить новые рынки сбыта, что способствует укреплению экономики региона. Эти и другие инициативы являются важными инструментами, позволяющими постепенно улучшать жизнь в Хабаровском крае, и потому совместная работа в соответствующем направлении будет продолжаться и усиливаться, заключил врио губернатора.