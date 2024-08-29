ЕР поможет Хабаровскому краю с решением задач из Атласа проблемных объектов

Помимо этого, в регионе реализуется проект «Выбирай своё», который оказывает значительную поддержку местным производителям продуктов питания. Он помогает им повышать качество своей продукции и находить новые рынки сбыта, что способствует укреплению экономики региона. Эти и другие инициативы являются важными инструментами, позволяющими постепенно улучшать жизнь в Хабаровском крае, и потому совместная работа в соответствующем направлении будет продолжаться и усиливаться, заключил врио губернатора.