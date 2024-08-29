ЦРУ сообщило о контактах с Украиной по операции в Курской области

По сведениям New York Times, американская сторона передавала ВСУ спутниковые снимки Курской области и другие данные об этом регионе после начала вторжения украинской армии. Собеседники пояснили: это сделали, чтобы украинские офицеры «лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их возможный отход на Украину». Вместе с тем, Вашингтон сомневается в том, что Украина удержит занятые позиции в долгосрочной перспективе, пишет издание.