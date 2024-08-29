Адвокат Дурова Камински сообщил о скором внесении залога в размере 5 млн евро

Основатель Telegram Павел Дуров пока еще не внес залог в размере пяти миллионов евро, который запросило у него французское правосудие, но скоро это сделает. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински.
«Да, он (залог — прим. ред.) будет внесен в ближайшее время», — приводит слова юриста РИА Новости.
Ранее Камински заявил, что считает абсурдными обвинения в адрес своего подзащитного.
Напомним, вечером в среду во Франции суд освободил Дурова из-под стражи под залог. При этом находиться основатель Telegram будет под судебным надзором, два раза в неделю ему придется являться в полицейский участок.
Обвиняют Дурова сразу в нескольких правонарушениях и уголовных преступлениях, среди которых — соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. За это ему грозит до десяти лет тюрьмы.