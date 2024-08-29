Демешин открыто и последовательно проводит перезагрузку здравоохранения Хабаровского края

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с главными врачами краевых учреждений здравоохранения. Главной темой повестки стало обсуждение проблем в сфере медицины региона. Врио губернатора отметил, что собрал руководителей, чтобы выслушать их целеуказания и советы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Демешин открыто и последовательно проводит перезагрузку здравоохранения в Хабаровском крае. Своими действиями он даёт понять, что времена, когда проблемы замалчивали окончательно ушли в прошлое. Теперь будущее сферы определяют сами медики и жители региона. И Демешин не случайно говорит, что будущим министром здравоохранения должен стать врач. Так как только человек из среды понимает наиболее острые моменты и вопросы, которые требуют приоритетной проработки.
Для выполнения поставленной Президентом задачи и предотвращения оттока населения необходимо наладить систему здравоохранения. Постоянная критика касается не только врачей, но и организации процессов, и имеет системный характер. На всех моих встречах люди задают вопросы. Поэтому я хочу обсудить с вами, как работать с наиболее ресурсоемким сектором, — подчеркнул Дмитрий Демешин в начале обсуждения.
Глава региона отметил, что с 2025 года начнется реализация новых национальных проектов, направленных на увеличение продолжительности жизни населения, и здравоохранению будет отведена значительная роль. Важное значение имеет мнение врачей при внедрении программы модернизации первичного звена здравоохранения.
— В этих вопросах я рассчитываю на вас, на медицинское сообщество. Давайте подумаем, как создать процесс, который будет удобен для вас и эффективен для выполнения ваших функций на благо населения, — предложил Дмитрий Демешин.
Он также рассказал о продолжающемся поиске кандидата на должность министра здравоохранения Хабаровского края и готовности учитываться мнения руководителей медицинских учреждений по этому вопросу.
— Убежден, что министром здравоохранения должен быть врач. Специалист, непосредственно занимающийся лечением. Кто должен занять этот пост — сложный вопрос, и я хотел бы услышать ваше мнение, — обратился к главврачам Дмитрий Демешин.
Руководители медучреждений поделились своими мыслями о необходимых компетенциях и опыте будущего министра.
Среди обозначенных проблем главы медучреждений отметили недостаток современной материально-технической базы. Также были озвучены предложения по организации работы первичной амбулаторно-поликлинической помощи, диагностических служб, профилактики заболеваний и травм. Ключевым вопросом остаются медицинские кадры.
— Хочу обратить ваше внимание на поиск кадров для нашего медицинского вуза, — сказал врио губернатора.
По мнению Дмитрия Демешина, нужно усиливать набор студентов из местных жителей, чтобы они оставались жить в Хабаровском крае.
— Ясно, что отток будет, но он должен быть меньше, чем сейчас. Формируйте молодые медицинские кадры. Нам это очень нужно, — подчеркнул глава региона.
Среди других предложений было возвращение номера 1 в название краевой больницы имени Сергеева и установление знака «Почетный донор Хабаровского края». Дмитрий Демешин поддержал эти инициативы и дал поручения по ряду других вопросов, поднятых в ходе встречи.
— Мои двери всегда открыты для вас. Мне действительно важно понять ваши позиции и на их основе строить государственную политику по оказанию медицинской помощи в нашем крае. Поэтому делитесь своими предложениями, — заключил Дмитрий Демешин.
Завершая встречу, глава региона пожелал руководителям медицинских учреждений удачи, здоровья и поблагодарил их за работу.
Демешин прекрасно знает проблемы Хабаровского края, фокусируясь на быстром решении тех, что наиболее существенно влияют на жизнь простых людей. Именно поэтому здравоохранение стало одной из главных сфер интереса врио губернатора. Глава региона не только публично критиковал ситуацию в медицине и инициировал всесторонние проверки ее куратора, но и готовит план по выводу здравоохранения из затяжного кризиса. Примечательно, что при его формировании опираться глава региона будет на мнение людей и самих медиков, не отдавая столь важную задачу на откуп чиновникам.