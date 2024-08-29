Демешин открыто и последовательно проводит перезагрузку здравоохранения Хабаровского края

Демешин открыто и последовательно проводит перезагрузку здравоохранения в Хабаровском крае. Своими действиями он даёт понять, что времена, когда проблемы замалчивали окончательно ушли в прошлое. Теперь будущее сферы определяют сами медики и жители региона. И Демешин не случайно говорит, что будущим министром здравоохранения должен стать врач. Так как только человек из среды понимает наиболее острые моменты и вопросы, которые требуют приоритетной проработки.