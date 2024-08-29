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В Прикамье похоронили Валерия Лазарькова, погибшего на СВО три месяца назад

Ему был 41 год.

Источник: Reuters

Похороны 41-летнего ефрейтора Валерия Лазарькова, погибшего на СВО три месяца назад, прошли в Чусовом Пермского края, сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети.

Валерий родился 29 января 1983 года в поселке Калино под Чусовым.

«В непростое время для нашей страны, Валерий проявил мужество и патриотизм, заключив контракт о прохождении военной службы. Он с честью выполнял свой долг», — рассказал Сергей Белов.

25 мая боец погиб.

«Валерий был светлым человеком. Его доброта, верность и готовность помочь всегда отличали его. Мы навсегда сохраним о нём светлую память как о настоящем герое», ­-говорятся в сообщении главы округа.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Кожевниковым. Он был любящим мужем, отцом, братом и дядей.