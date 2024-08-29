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В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскрыл сценарий возможной ядерной войны США с Россией. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: РИА "Новости"

Риттер подчеркнул, что при ядерной войне Россия уничтожит пусковые шахты США. «По США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска», — отметил он.

Экс-разведчик добавил, что недавно Россия модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за десять минут и уничтожить ракетные шахты. При этом ядерные силы Вашингтона сильно устарели, поэтому не смогут дать ответ потенциальному противнику.

Ранее сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Амира Мохамед Али заявила, что размещение ракет США в Германии грозит войной в Европе и применением ядерного оружия.