В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Экс-разведчик добавил, что недавно Россия модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за десять минут и уничтожить ракетные шахты. При этом ядерные силы Вашингтона сильно устарели, поэтому не смогут дать ответ потенциальному противнику.