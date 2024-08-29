Риттер подчеркнул, что при ядерной войне Россия уничтожит пусковые шахты США. «По США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска», — отметил он.
Экс-разведчик добавил, что недавно Россия модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за десять минут и уничтожить ракетные шахты. При этом ядерные силы Вашингтона сильно устарели, поэтому не смогут дать ответ потенциальному противнику.
Ранее сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Амира Мохамед Али заявила, что размещение ракет США в Германии грозит войной в Европе и применением ядерного оружия.