Гуманитарную помощь из Приморья передали в курские ПВР

«Подводя итоги работы на территории области, хочу отметить большую поддержку со стороны местного волонтерского сообщества и представителей Курской Думы в рамках гуманитарной миссии. В частности, они помогали нам налаживать контакты и держать связь с ПВР, за что им всем большое человеческое спасибо!» — резюмировал депутат Думы Владивостока.