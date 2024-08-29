Гуманитарную помощь из Приморья передали в курские ПВР

10-тонная фура с самыми необходимыми вещами — продуктами питания, медикаментами, одеждой, техникой — в понедельник прибыла из Приморья в Курскую область. Большегруз сопровождает один из организаторов гуманитарной миссии в крае — депутат Думы Владивостока, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Артем Володин.
«Из Владивостока фура выехала 15 августа. В конце прошлой недели, прибыв в Воронеж самолетом, я встретил наш большегруз, и 26 августа мы приехали в Курск», — сообщил депутат.
Ценный груз из Приморья разместили на площадке областной администрации. Сразу же по прибытии представители гуманитарной миссии приступили к передаче необходимых вещей — первым делом в больницы региона были направлены медикаменты.
Далее волонтеры поехали в пункты временного размещения (ПВР). В первом из них проживают 47 эвакуированных жителей Рыльска — сейчас на территории города идут боевые действия. Активисты доставили гражданам продукты питания, одеяла, хозяйственные принадлежности и одежду.
После этого они прибыли на ПВР, где размещены более ста жителей Суджи — им передали большой объем медикаментов, бытовую технику и другие необходимые вещи.
«Всего же через пункт временного размещения с начала августа прошли порядка двухсот человек», — уточнил Артем Володин.
Следующей важной точкой маршрута стал областной центр передачи гуманитарной помощи для бойцов, который поддерживает необходимыми вещами военные подразделения.
«Передали продукты питания, спальные мешки, фонарики, беспроводные зарядки и многое другое — все эти товары приобретались в соответствии со списком, который мы ранее получили от центра передачи гумпомощи», — сообщил депутат Думы Владивостока.
«Это довольно большая посылка с разнообразными техническими средствами, медикаментами, продуктами питания», — заявил Артем Володин.
Гуманитарная миссия продолжается. Сегодня фура прибыла уже в Донецкую Народную Республику, чтобы вручить юным жителям города-побратима Тореза ранцы, канцелярские принадлежности и школьную форму в преддверии наступающего учебного года. Военным подразделениям в ДНР передадут мотоциклы из Приморья.
«Подводя итоги работы на территории области, хочу отметить большую поддержку со стороны местного волонтерского сообщества и представителей Курской Думы в рамках гуманитарной миссии. В частности, они помогали нам налаживать контакты и держать связь с ПВР, за что им всем большое человеческое спасибо!» — резюмировал депутат Думы Владивостока.