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Замглавы ЦРУ признал успехи сил РФ на красноармейском направлении

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, и допустил, что город будет освобожден войсками РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — отметил он в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд. «Россияне добиваются там определенных успехов», — добавил Коэн. «Они могут взять Покровск», — сказал он. Запись выступления Коэна опубликовал телеканал C-SPAN.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной ситуации на красноармейском направлении. Позднее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского принято решение усилить это направление.

28 августа источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщал, что группировка украинских войск, оставшаяся в поселке Гродовка вблизи Красноармейска, попала в оперативное окружение.