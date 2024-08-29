Замглавы ЦРУ признал успехи сил РФ на красноармейском направлении

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — отметил он в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд. «Россияне добиваются там определенных успехов», — добавил Коэн. «Они могут взять Покровск», — сказал он. Запись выступления Коэна опубликовал телеканал C-SPAN.