Замглавы ЦРУ признал успехи сил РФ на красноармейском направлении

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — отметил он в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд. «Россияне добиваются там определенных успехов», — добавил Коэн. «Они могут взять Покровск», — сказал он. Запись выступления Коэна опубликовал телеканал C-SPAN.
Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной ситуации на красноармейском направлении. Позднее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского принято решение усилить это направление.
28 августа источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщал, что группировка украинских войск, оставшаяся в поселке Гродовка вблизи Красноармейска, попала в оперативное окружение.