Геннадий Мальцев: Хабаровский край был, есть и будет с Курском

— Сердце сжимается от боли, глядя на эту трагедию, что коснулась нашей земли. Сейчас мы как один должны протянуть руку помощи всем, кто нуждается в ней. Неважно, где они находятся — каждый, кто страдает от этой беды, должен знать, что мы с ними. Недавно мне поступила просьба о помощи — о предоставлении 20 холодильников в пункт временного размещения. Пусть эта просьба станет для нас ещё одним напоминанием о том, что мы должны быть едины, что наша сила в единстве. Мы можем помочь, и мы сделаем это. Хабаровский край был, есть и будет с Курском. Я очень надеюcь, что наши добрые дела станут символом надежды и веры в светлое будущее, а совместная помощь послужит во благо всей страны, — поделился Геннадий Мальцев.