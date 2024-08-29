Геннадий Мальцев: Хабаровский край был, есть и будет с Курском

Трагедия, произошедшая на курской земле 6 августа, когда вражеские войска вторглись в регион, откликнулась болью в сердцах всех россиян. Весь народ нашей необъятной Родины сплотился, чтобы помочь многочисленным пострадавшим. Хабаровский край, как и многие другие, с первых дней нападения на Курскую область активно включился в оказание помощи. Тысячи жителей края самоотверженно собираются в пунктах сбора гуманитарной помощи, неся с собой всё необходимое — от бутылок с водой до лекарств, одежды и обуви. Эти простые, но столь важные предметы становятся спасением для людей, которым удалось уцелеть под постоянными обстрелами, сообщает ИА AmurMedia.
Депутат Законодательной Думы края Геннадий Мальцев — один из тех, кто оказывает активную помощь не только жителям в Курске, но и в новых регионах России.
— Сердце сжимается от боли, глядя на эту трагедию, что коснулась нашей земли. Сейчас мы как один должны протянуть руку помощи всем, кто нуждается в ней. Неважно, где они находятся — каждый, кто страдает от этой беды, должен знать, что мы с ними. Недавно мне поступила просьба о помощи — о предоставлении 20 холодильников в пункт временного размещения. Пусть эта просьба станет для нас ещё одним напоминанием о том, что мы должны быть едины, что наша сила в единстве. Мы можем помочь, и мы сделаем это. Хабаровский край был, есть и будет с Курском. Я очень надеюcь, что наши добрые дела станут символом надежды и веры в светлое будущее, а совместная помощь послужит во благо всей страны, — поделился Геннадий Мальцев.