Высокотехнологичные дроны направили в зону СВО из Мошковского района

«Мы постоянно на связи с нашими бойцами, я лично бывал в зоне СВО и знаю, насколько важна для ребят поддержка тыла. Сегодня на СВО находится Владимир Счастный, бывший глава Барлакского сельсовета, который вслед за своими товарищами добровольцем ушел на фронт. Именно он обратился за помощью — ребятам нужны дроны. Я обратился за содействием к предпринимателям, которые также с первых дней СВО оказывают помощь нашим бойцам», — сказал Сергей Субботин.