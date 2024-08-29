Высокотехнологичные дроны направили в зону СВО из Мошковского района

В Новосибирской области жители Мошковского района с первых дней специальной военной операции поддерживают бойцов-земляков. В районе активно работают добровольческие движения «Своих не бросаем» и «Добрые люди», которые объединили вокруг себя коллективы, предпринимателей и общественные организации.
Также не остались в стороне от нужд бойцов-мошковчан председатель совета директоров СФО «Основа» Светозар Дарнев и директор ООО СЗ «КМС» Денис Калабухов. Благодаря их поддержке, бойцы смогут использовать современные беспилотники для выполнения государственных задач.
Как отметил глава Мошковского района Сергей Субботин, «надежный тыл — это уже часть Победы». И важно все: помощь землякам, военно-патриотичсекое воспитание детей, но, главное, — быть едиными.
«Мы постоянно на связи с нашими бойцами, я лично бывал в зоне СВО и знаю, насколько важна для ребят поддержка тыла. Сегодня на СВО находится Владимир Счастный, бывший глава Барлакского сельсовета, который вслед за своими товарищами добровольцем ушел на фронт. Именно он обратился за помощью — ребятам нужны дроны. Я обратился за содействием к предпринимателям, которые также с первых дней СВО оказывают помощь нашим бойцам», — сказал Сергей Субботин.
Бизнесмены оперативно откликнулись на клич главы Мошковского района, выделили средства на приобретение оборудования, а также закупили высокотехнологичный БПЛА.
В ближайшее время помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева, руководитель фонда «К Победе вместе» Евгений Прохоров доставит оборудование бойца в зону спецоперации.
По словам Евгения Прохорова, многие жители Мошковского района лично помогают бойцам, вносят вклад в нашу Победу.
«Они заботятся о земляках и искренне переживают за них. Передам дрон в зону СВО уже 8 сентября. Медлить нельзя, ведь это оборудование очень нужно ребятам, чтобы отслеживать противника и наоборот — оценивать свои позиции на территории», — отметил руководитель фонда «К Победе вместе».
«Мы регулярно отправляем гуманитарную помощь землякам в зону СВО через региональные фонды. В том числе, автомобили УАЗ, стройматериалы, а также оказываем адресную финансовую помощь», — подчеркнул председатель совета директоров СФО «Основа» Светозар Дарнев.
Глава Мошковского района поблагодарил всех, кто не остается в стороне и откликается на помощь соотечественникам, которые выполняют важные государственные задачи в зоне СВО.
«Сегодня мы едины, как никогда. Наша задача — помогать участникам спецоперации и их семьям. Никого не оставим без внимания. Ждем бойцов домой!».