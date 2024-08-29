Развитие креативных индустрий стран БРИКС обсудят в ходе ВЭФ-2024

Сотрудничество Фонда Инносоциум с Фондом президентских грантов станет еще одной магистральной темой на ВЭФ в 2024 году. На дискуссионной площадке «Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?» выступят руководители ведущих некоммерческих организаций, успешно реализующих социальные проекты с использованием грантов президента Российской Федерации. Темами дискуссий станут различные общественные инициативы и предложения по реализации стратегии устойчивого развития бизнеса, опыт благотворителей и бизнеса в сфере защиты семьи и формирование деловых связей между малым бизнесом и НКО.