Развитие креативных индустрий стран БРИКС обсудят в ходе ВЭФ-2024

В ходе Восточного экономического форума-2024 представители социальной платформы Фонд Инносоциум Фонда Росконгресс в рамках деловой программы проведут сессии, Форум творческих инноваций БРИКС и обсуждение общественных инициатив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По информации Фонда Росконгресс, который является организатором ВЭФ-2024, мероприятия направлены на эффективное решение социальных проблем с креативным подходом.
— Очевидно, что успех в творческом предпринимательстве часто основан на глубоком понимании культуры и традиций. Этот тренд получает поддержку и в нашем многовекторном сотрудничестве со странами БРИКС. Мероприятия Социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум — это востребованная дискуссионная площадка, где мы можем оценить результативность актуальных инициатив в динамично развивающейся креативной экономике, — сказал ответсек оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Отмечается, что все основные направления программы Форума творческих инноваций стран БРИКС, который проходит в год председательства России в объединении, были разработаны с акцентом на углубление взаимодействия с государствами-партнёрами в области культуры и искусства. При этом передовые технологии и инновации в сфере творческого предпринимательства и их важность для креативной экономики будущего станут главными темами мероприятия.
Ключевым событием мероприятия станет пленарная сессия «Новый русский культурный код: искусство сохранять, переосмыслять и трансформировать». В ходе неё состоятся дискуссии по наиболее востребованным темам в сфере креативных индустрий: цифровизация языков, этнокультурного достояния и медиа, изменение креативных пространств и их резидентов, самоокупаемость творческого бизнеса, творческая экономика регионов, анимация в контексте технологий, изменение музыкального ландшафта, развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке и цифровая реальность культурных проектов.
Сотрудничество Фонда Инносоциум с Фондом президентских грантов станет еще одной магистральной темой на ВЭФ в 2024 году. На дискуссионной площадке «Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?» выступят руководители ведущих некоммерческих организаций, успешно реализующих социальные проекты с использованием грантов президента Российской Федерации. Темами дискуссий станут различные общественные инициативы и предложения по реализации стратегии устойчивого развития бизнеса, опыт благотворителей и бизнеса в сфере защиты семьи и формирование деловых связей между малым бизнесом и НКО.