ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, заявил российский посол

«Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные. Людей, которых, по нашим данным, выкрали украинские боевики и судьба которых неизвестна. Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.