Ермак и Умеров едут в США убедить Байдена снять ограничения на удары по России

Он рассказал, что с начала атаки на Курскую область в начале августа ВСУ к концу месяца частично отступили. По мнению ЦРУ, у украинской армии «нет намерений аннексировать российскую территорию». Однако переход в контрнаступление и возвращение к прежним границам станет для России «трудным сражением», считает замглавы разведслужбы.