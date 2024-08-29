11 главных вопросов про выборы Главы Башкирии

Что за выборы в этот раз?
6, 7, 8 сентября в Башкирии — единый день голосования. Мы будем выбирать Главу региона, в Уфимском районе пройдут дополнительные выборы депутата Госсобрания (прежний отказался от мандата и весь год мандат был свободен), жители многих городов и районов проголосуют за депутатов местных советов. Всего будет замещаться 1774 вакантных мандата.
Кто кандидаты на пост Главы?
На пост Главы Башкирии претендует пять человек. Публикуем их в алфавитном порядке:
- Нагорный Владимир (67 лет, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»)
- Сухарев Иван (46 лет, ЛДПР)
- Тимерьянов Ильшат (44 года, «Новые люди»)
- Хабиров Радий (60 лет, «Единая Россия»)
- Шайнуров Артур (58 лет, КПРФ)
Как будут работать участки?
Голосование будет проходить три дня: в пятницу, субботу и воскресенье. Практика показала, что так удобнее. Время работы участков с 8.00 до 20.00 по уфимскому времени.
Как найти свой участок?
Если вы, к примеру, недавно переехали или раньше не ходили на выборы, узнать, где ваш новый участок, можно с помощью цифрового сервиса ЦИК по этой ссылке. Вбейте свой адрес и система покажет вам адрес и даже карту, куда идти.
Бабушка очень старая, как ей проголосовать на дому?
Пожилые немощные люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, люди, которые ухаживают за ними, и при других уважительных причинах проголосовать можно и на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни её работы, в том числе в день голосования до 14 часов. Закон позволяет написать письменное заявление или оставить заявку по телефону. В указанное время к заявителю домой придут члены комиссии с переносным ящиком для голосования. Телефон «горячей линии» для связи: 8−800 347 54 54.
Я буду в командировке, как мне проголосовать?
Если в дни голосования вы будете находиться не по месту регистрации, но в Башкирии, то можете воспользоваться услугой «мобильный избиратель». Для этого нужно заранее выбрать удобный для себя участок для голосования. Сделать это можно разными способами:
- прийти в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или МФЦ до 2 сентября включительно;
- обратиться лично в любую участковую избирательную комиссию республики (УИК) — с 28 августа по 2 сентября;
- отправить заявку через Госуслуги — до 00.00 по московскому времени 3 сентября.
На выборах в сельские и поселковые Советы, Советы муниципальных районов и городских округов механизм «мобильный избиратель» не применяется.
Можно ли проголосовать в Москве?
Да! Как рассказал в программе «Салям» на БСТ руководитель ЦИК республики Азат Галимханов, Центризбирком открыл на время выборов Главы Башкортостана один участок за пределами региона — в Москве, в Полномочном представительстве республики при Президенте России. Его адрес: Москва, улица Доброслободская, 6, стр. 2, станция метро «Бауманская».
Можно проголосовать онлайн?
Нет, голосования через интернет в этот раз не будет.
Какие «плюшки» ждут избирателей?
В дни голосования в Башкирии пройдет традиционная и полюбившаяся всем акция «Рахмат-2024»! Пришедшие на участки избиратели получат QR-билеты с уникальным кодом, его нужно будет зарегистрировать на сайте рахмат102.рф, чтобы принять участие в розыгрыше призов. В призовом фонде квадроциклы, мотоцикл, водный мотоцикл, велосипеды, электросамокаты, а также бытовая и офисная техника — телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны и пылесосы-роботы. Розыгрыши будут проходить два раза в день: 6 сентября в 14.00 и 20.00, 7 сентября в 14.00 и 20.00, 8 сентября в 14.00. Итоги розыгрышей опубликуют на сайте рахмат102.рф. QR-билеты необходимо сохранять до 30 сентября, чтобы не потерять своё право на получение приза.
13 сентября все зарегистрированные билеты также примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения. Среди призов — три квартиры, машины, путешествие для всей семьи в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана.
Что будет после подведения итогов?
После 8 сентября избирательная комиссия официально подведет итоги голосования и станет известна дата инаугурации. На ней в торжественной обстановке избранный Глава республики на двух языках принесет присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан. Текст присяги такой:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина».
После этого он официально вступает в должность, а все правительство уходит в отставку — таково требование закона. Министры продолжат работать с приставкой и. о. до тех пор, пока не назначат новых.
Куда обращаться, если есть еще вопросы?
Горячая линия ЦИК Башкортостана: 8−800 347 54 54.
Официальный сайт Центризбиркома: bashkortostan.izbirkom.ru.