11 главных вопросов про выборы Главы Башкирии

Пожилые немощные люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, люди, которые ухаживают за ними, и при других уважительных причинах проголосовать можно и на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни её работы, в том числе в день голосования до 14 часов. Закон позволяет написать письменное заявление или оставить заявку по телефону. В указанное время к заявителю домой придут члены комиссии с переносным ящиком для голосования. Телефон «горячей линии» для связи: 8−800 347 54 54.