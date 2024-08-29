Депутат гордумы Екатеринбурга предложил пополнять бюджет за счет самокатчиков

Депутат думы Екатеринбурга Денис Хаванцев поднял вопрос о пополнении муниципального бюджета за счет кикшеринговых компаний. По его словам, за счет отчислений в казну можно было бы модернизировать инфраструктуру города, которой пользуются самокатчики.
— Кикшеринговые компании, когда предоставляют свои услуги, пользуются муниципальной собственностью: тротуарами, стоянками. Они извлекают прибыль из этого. Но, как вы прекрасно понимаете, никаких отчислений в бюджет они не производят, — заявил Денис Хаванцев в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
Средства, полученные от кикшерингов, говорит депутат, можно направить на создание велодорожек, которыми будут пользоваться арендаторы электросамокатов. Также он поднял вопрос верификации пользователей кикшеринга и предложил заставить клиентов подгружать в систему паспорт или водительское удостоверение. По словам Дениса Хаванцева, с помощью меры в случае аварии будет проще вычислить участника инцидента.
— Если случается какое-то ДТП, какое-то происшествие, как недавно две девочки на самокате сбили возле пешеходного перехода бабушку с коляской, компания отвечает: «Я не могу их идентифицировать», — добавил депутат.