Депутат гордумы Екатеринбурга предложил пополнять бюджет за счет самокатчиков

Средства, полученные от кикшерингов, говорит депутат, можно направить на создание велодорожек, которыми будут пользоваться арендаторы электросамокатов. Также он поднял вопрос верификации пользователей кикшеринга и предложил заставить клиентов подгружать в систему паспорт или водительское удостоверение. По словам Дениса Хаванцева, с помощью меры в случае аварии будет проще вычислить участника инцидента.