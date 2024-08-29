В Челябинской области стартовал прием заявлений на домашнее голосование 7 и 8 сентября

«С 29 августа избиратели могут подать в свою участковую избирательную комиссию заявление о голосовании вне помещения для голосования», — сообщает региональный избирком.
Напомним, такое право есть у южноуральцев, которые не могут лично прийти на избирательный участок из-за болезни, ограниченных возможностей здоровья, необходимости ухода за людьми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно, и ряда других уважительных причин.
«Члены УИК и наблюдатели 7 и 8 сентября 2024 года придут к избирателю домой. Избирателю надо будет предъявить паспорт, получить бюллетень и, проголосовав, опустить его в опломбированный переносной ящик для голосования, который принесут члены УИК», — говорится в комментарии.
Заявление в УИК можно подать как в письменной, так и устной форме до 14:00 (по местному времени) 8 сентября.
Прием заявлений в электронном виде идет также на портале «Госуслуги» до 23:59 (по московскому времени) 3 сентября.