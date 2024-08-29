"Это отличная мера поддержки людей: эксперт о решении Дмитрия Демешина о повышении окладов

«Однако для некоторых категорий бюджетников индексация фонда оплаты труда с начала года составила лишь 10%. Я сейчас на постоянной основе сталкиваюсь с этой потребностью, когда люди обращаются. Мы посчитали доходы. И по остальным, не попадающим под действие указа и не получающим МРОТ категориям работников бюджетной сферы, помимо этих 10%, с 1 октября 2024 года увеличим оклады на 6%», — объяснил Дмитрий Викторович.