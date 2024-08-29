"Это отличная мера поддержки людей: эксперт о решении Дмитрия Демешина о повышении окладов

По его словам, данная мера распространится на тех, у кого заработная плата не связана с МРОТ и указами президента.
Напомним, что по указу президента России ранее повысили зарплату учителям, воспитателям, врачам, тренерам и так далее. Повышение составило 16,6%. Однако коснулось это не всех.
«Однако для некоторых категорий бюджетников индексация фонда оплаты труда с начала года составила лишь 10%. Я сейчас на постоянной основе сталкиваюсь с этой потребностью, когда люди обращаются. Мы посчитали доходы. И по остальным, не попадающим под действие указа и не получающим МРОТ категориям работников бюджетной сферы, помимо этих 10%, с 1 октября 2024 года увеличим оклады на 6%», — объяснил Дмитрий Викторович.
Новая мера коснется более 30 тысяч человек. С 1 октября зарплата вырастет у пожарных, ветеринаров, водителей, сотрудников культуры и других специалистов.
— Пока трудно сказать, каких именно сотрудников нашего учреждения это коснется, — комментирует Александр Веретенников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии. — Но это отличная мера для поддержки людей. Повышение зарплаты не только поможет нынешним работникам культуры улучшить свое материальное положение, но и может отразиться на кадрах, которых очень не хватает. Новых сотрудников всегда привлекает заработная плата, именно поэтому ее надо повышать.