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Губернатор Текслер предложил наладить в регионе серийное производство дронов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о серийном производстве дронов в регионе. Анонс прозвучал во время посещения экспозиции выставки специализированной и дорожной техники «СпецМашЭкспо-2024» при поддержке Минпромторга РФ.

Источник: Правительство Челябинской области

«Надо переходить от формата сборки к формату максимальной комплектации того, что возможно. Многое, включая электродвигатели, можно делать у нас. Я надеюсь, что вы от опытных экземпляров перейдете к серийному производству».

отметил губернатор.

Губернатор рассказал, что на Южном Урале ведется работа по созданию промышленного кластера БПЛА региона. После его появления производство беспилотников из отечественных комплектующих удастся поставить на поток.

Ранее стало известно, что мэрия Челябинска распорядилась отменить шоу дронов. Подарок горожанам планировало сделать одно предприятие. По задумке организаторов, в небо над городом должны были взмыть сразу 700 беспилотников.