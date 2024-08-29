— Нам надо очень серьезно сейчас еще раз проанализировать и пересмотреть некоторые подходы. Вопросы безопасности — это приоритет, — сказал он. — Также хотел обратить внимание на готовность самих учреждений. Я был не во всех школах. Но на конкретном примере могу сказать, что готовность невысокая.