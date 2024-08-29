Глава региона Вячеслав Федорищев в среду, 28 августа, побывал в Кировском районе областной столицы. Осмотревшись и пообщавшись с жителями, он пришел к выводу, что здесь немало проблем с инфраструктурой и благоустройством. Одна из них — обмеление озера в парке культуры и отдыха 50-летия Октября.
— Первоочередное решение — провести геологическое обследование объекта. После будет понятно, какие конкретные меры предпримем, — отреагировал врио губернатора Самарской области.
Во время разговора с руководителем области одна из жительниц района рассказала, что у школы № 141 на улице Каховской нет тротуара.
— Не подойти ни стороны Теннисной, ни со стороны Физкультурной, — возмутилась женщина.
Глава региона, осмотрев прилегающую к школе территорию, увидел разбитый асфальт на дороге, необустроенный после ремонта коммуникаций пешеходный переход, спортивную площадку в ненадлежащем состоянии.
При посещении самого образовательного учреждении у Вячеслава Федорищева возникли вопросы по работе «тревожной кнопки», рамок металлоискателя, дежурству охранников. Между тем, по словам директора школы Салавата Габдрахманова, образовательное учреждение уже прошло приемку.
По итогам посещения школы глава области провел внеплановое совещание с участием врио министра образования Самарской области Виктора Акопьяна и мэра Самары Елены Лапушкиной, для того чтобы обсудить оперативное устранение недоработок.
— Нам надо очень серьезно сейчас еще раз проанализировать и пересмотреть некоторые подходы. Вопросы безопасности — это приоритет, — сказал он. — Также хотел обратить внимание на готовность самих учреждений. Я был не во всех школах. Но на конкретном примере могу сказать, что готовность невысокая.
Вячеслав Федорищев добавил, что вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений будут обсуждаться с силовиками, а также по его поручению в школах пройдут дополнительные комплексные проверки.
— Каждый глава муниципального образования за ближайшие три дня объедет все школы, лично на месте будет проверять, как работает система безопасности, — распорядился он.
Что касается школы № 141, то, по словам врио губернатора, необходимо проверить, как проходила приемка, как и на основании чего выдавалось положительное заключение.
— Кадровые решения будут потом. Самое главное — работу настроить, понять, почему так были готовы, — отметил Вячеслав Федорищев.
Практика внеплановых проверок при посещении муниципальных образований продолжится.
— Только такие внеплановые посещения позволяют по-настоящему увидеть, как мы работаем, как мы готовы, — сделал вывод глава региона. — Мы ситуацию увидели — и сейчас будем ее исправлять.