Депутат ГД Вассерман рассказал, как можно защитить нефтебазы Дона от БПЛА

Депутат Госдумы России, общественный деятель и участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман рассказал, как можно защитить донские нефтебазы от атак беспилотных летательных аппаратов.
В интервью изданию RostovGazeta политик сообщил, что владельцам топливохранилищ придётся принять дополнительные меры безопасности и направить средства на защиту объектов. Один из простых способов — натянуть металлическую сетку.
«Можно ли защитить такие объекты? Можно. Например, если натянуть поверх уязвимых сооружений сетку Рабица», — привёл пример эрудит.
Однако для более эффективной защиты придётся, уверен депутат, прибегнуть к помощи военных.
«Владельцам нефтебаз придётся договориться с военными и установить какие-нибудь зенитные системы. Если противник заявляет, что это военная цель, то она должна иметь прикрытие», — считает публицист.