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ЦРУ контактирует с Киевом по операции в Курской области. Военная операция на Украине, день 917-й

Средства ПВО за ночь уничтожили шесть дронов ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на встрече с представителями администрации Байдена планируют убедить снять ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь РФ. ЦРУ контактирует с Киевом для обсуждения операции ВСУ в Курской области, заявил замдиректора ЦРУ Коэн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:02 В Сумской области прогремели взрывы, сообщило агентство ТСН.

8:58 В Киевской области вновь прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

8:42.

8:36 Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, и допустил, что город будет взят под контроль войсками РФ.

8:21 Пожар возник на одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

8:16 Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

8:03 Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 августа отражали атаку над тремя регионами, сообщило Минобороны России. Три беспилотника сбиты над республикой Крым, два — над Брянской областью и один — над Белгородской. Кроме того, с 1:55 до 2:20 в Черном море были уничтожены три безэкипажных катера.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 918-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.