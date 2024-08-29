Михаилу Котюкову представили паспорта трех новых нацпроектов

Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Паспорт нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» руководителю сибирского региона и по совместительству председателю комиссии Госсовета представил заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев. Проект направлен на выполнение задач, поставленных президентом страны, по обеспечению устойчивых темпов роста ВВП России, повышение инвестиционной активности, производительности труда и других экономических направлений.
В структуру документа входит федеральный проект «Технологии», цель которого — поддержка студенческого технологического предпринимательства и малых технологических компаний. Этому вопросу в рамках заседания представители власти уделили особое внимание.
«У нас в крае есть примеры технологических компаний, выросших из университетских стартапов. Важно предусмотреть эффективные механизмы “выращивания” студенческих команд, их поддержку на каждом этапе развития, чтобы они смогли в перспективе стать крупными производствами», — пояснил коллегам Михаил Котюков.
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко представил губернатору паспорт национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», который направлен на достижение технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарств и медизделий.
О паспорте нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на заседании комиссии рассказал заместитель министра сельского хозяйства России Максим Титов. Проект предусматривает создание условий для устойчивого роста производства, развития научных разработок в селекции и генетике, обеспечение отрасли критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками, а также формирование технологической независимости в сельскохозяйственном машиностроении.
При обсуждении этого нацпроекта Михаил Котюков подчеркнул, что регионы сейчас находятся в процессе формирования бюджетов, и они могут предусмотреть свои мероприятия, чтобы помочь в достижении технологического лидерства АПК.
Напомним, задача по включению комиссий Госсовета в работу по формированию новых нацпроектов ранее была озвучена секретарем Госсовета РФ, помощником президента России Алексеем Дюминым. По его словам, отработка целевых значений показателей, в том числе в региональном разрезе, должна стать основным направлением работы всех комиссий, чтобы обеспечить достижение национальных целей развития страны.