Что известно о деле Павла Дурова

Ранее судебный следователь предъявил Павлу Дурову обвинения по шести пунктам. Они включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. За подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф в размере €500 тыс.
ТАСС собрал основное о деле.
Мера пресечения
- Согласно решению следственного судьи, который вел это дело, Дурова поместили под судебный надзор с обязательством внести залог в размере €5 млн.
- Также ему предписали дважды в неделю являться в полицейский участок и запретили покидать территорию Франции.
Предъявленные обвинения
- Суд в Париже предъявил сооснователю Telegram обвинения в шести из 12 уже оглашенных правонарушений, говорится в заявлении прокуратуры.
- Речь идет о «соучастии в незаконных транзакциях в рамках организованной преступной деятельности при администрировании онлайн-платформы». Как заявили в прокуратуре, максимальное наказание за это составляет 10 лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс.
- Дуров также обвиняется в «отказе предоставить уполномоченным органам информацию или документы, необходимые для совершения и использования разрешенных законом перехватов», «соучастии в распространении порнографии с участием несовершеннолетних», «незаконном обороте наркотиков», «передаче, предоставлении в пользование без законных оснований программы или данных, предназначенных или адаптированных для подрыва или доступа к работе автоматизированной системы обработки данных», и «мошенничестве в составе организованной группы».
- Среди других обвинений упоминается «помощь в уходе от ответственности за преступления в составе организованной группы», «предоставление средства криптографии без предварительного декларирования», «поставка и импорт криптографического средства, не обеспечивающего исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного декларирования».
Дело в Швейцарии
- Власти Швейцарии проводят расследование в отношении Дурова в связи с заявлениями Ирины Болгар о том, что предприниматель якобы избивал их ребенка, сообщил журнал Forbes.
- По его информации, иск был подан в Женеве в марте 2023 года. В нем утверждается, что Дуров «применял физическое насилие» к одному из троих совместных детей предпринимателя и Болгар.
- Она также подала гражданский иск об опеке над детьми, обвинила сооснователя Telegram в отказе от встреч с детьми в сентябре 2022 года и выплаты средств на их содержание на сумму в €150 тыс. ежемесячно.
- Адвокат Болгар подтвердил Forbes участие женщины и ее троих детей в разбирательстве. Он также сообщил о начале разбирательства по еще одному гражданскому иску в июне 2024 года. Дело касается выплаты алиментов.
Розыск брата Дурова
- Николай Дуров, брат Павла Дурова, также объявлен в розыск во Франции, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на судебный документ.
- Отмечается, что ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.
- По данным газеты, они были выданы после запроса, который остался без ответа со стороны Telegram, об установлении личности одного из пользователей мессенджера, обвиняемого в распространении и изготовлении детской порнографии.
- В качестве обоснования ордеров на арест братьев Дуровых также указано использование Telegram преступными группировками.