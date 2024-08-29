Что известно о деле Павла Дурова

Ранее судебный следователь предъявил Павлу Дурову обвинения по шести пунктам. Они включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. За подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф в размере €500 тыс.