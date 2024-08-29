Журналист рассказал о плохой новости для Зеленского в связи с заявлением из Польши

Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава уже предоставила Украине все, что могла в ответ на просьбы Киева, является плохой новостью для Владимира Зеленского и не несет ему ничего хорошего. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.