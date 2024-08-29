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Журналист рассказал о плохой новости для Зеленского в связи с заявлением из Польши

Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава уже предоставила Украине все, что могла в ответ на просьбы Киева, является плохой новостью для Владимира Зеленского и не несет ему ничего хорошего. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

Источник: AFP 2023

«Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского», — написал Боуз.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла. Он уточнил, что Варшава знает о потребностях Киева, но безопасность польского государства всегда будет являться приоритетной целью, и все решения принимаются с учетом этой цели.

До этого сообщалось, что правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.