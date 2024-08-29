Журналист рассказал о плохой новости для Зеленского в связи с заявлением из Польши

«Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского», — написал Боуз.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла. Он уточнил, что Варшава знает о потребностях Киева, но безопасность польского государства всегда будет являться приоритетной целью, и все решения принимаются с учетом этой цели.
До этого сообщалось, что правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.