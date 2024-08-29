10 дней до выборов в Госсовет РТ: под какими номерами находятся партии в бюллетене

«Считаю, что номер 4 — это очень счастливый номер. “Четверка” — это непоколебимая устойчивость, стабильность и уверенность в будущем. Но самое главное то, что избиратели знают, за кого голосовать. В бюллетене они нашу партию в любом случае найдут», — обратил внимание руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.