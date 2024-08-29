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В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки

Изменения коснулись минздрава и минэкологии.

В двух министерствах правительства Красноярского края прошли кадровые перестановки.

Так, Елена Орабинская освобождена от должности заместителя министра — начальника отдела охраны окружающей среды министерства экологии Красноярского края. С 27 августа Елена Орабинская по собственной инициативе уволена с государственной гражданской службы края.

Кроме того, заместителем министра здравоохранения региона назначена Оксана Афанасьева. С ней подписан контракт сроком на 3 года. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.