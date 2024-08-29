В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки

В двух министерствах правительства Красноярского края прошли кадровые перестановки.
Так, Елена Орабинская освобождена от должности заместителя министра — начальника отдела охраны окружающей среды министерства экологии Красноярского края. С 27 августа Елена Орабинская по собственной инициативе уволена с государственной гражданской службы края.
Кроме того, заместителем министра здравоохранения региона назначена Оксана Афанасьева. С ней подписан контракт сроком на 3 года. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.