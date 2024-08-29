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Волгоградские чиновники подняли себе премии и надбавки за переработки

В Волгоградской области у чиновников вырастут доходы.

На днях администрация Волгоградской области внесла изменения в положения об оплате труда в ряде комитетов. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на опубликованные документы, чиновники увеличили себе премии и выплаты за переработки. Если раньше максимальный размер надбавки за интенсивность достигал 150% от основного оклада, то теперь он повысился до 250%. Также изменился суммарный предел надбавок: он вырос с 250 до 350%.

За выполнение особых задач по нацпроектам, которые активно реализуются в регионе, теперь положены премии, не превышающие 350% от годового оклада. Для руководителей комитетов ввели персональный повышающий коэффициент, который достиг 300% от оклада.

Приказ вступит в силу с 1 октября этого года.