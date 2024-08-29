Василий Авдеев хочет сохранить пост главы Аннинского района Воронежской области

Василию Авдееву 72 года. Он родился в селе Ярки Новохоперского района Воронежской области. В 1974 году окончил агрономический факультет Воронежского сельскохозяйственного института (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I), в 1986 году — ростовскую Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1983—1985 годах был вторым секретарем Аннинского районного комитета КПСС, с 1985 года — председателем исполкома Аннинского райсовета. В 1991 году господин Авдеев занял пост главы райадминистрации. В последний раз переизбрался в ноябре 2019 года.