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Василий Авдеев хочет сохранить пост главы Аннинского района Воронежской области

Действующий глава администрации Аннинского района Воронежской области Василий Авдеев, занимающий этот пост с 1985 года, примет участие в конкурсе на пост руководителя райадминистрации. У господина Авдеева будет как минимум один конкурент, однако он считается «наиболее вероятным претендентом».

Источник: Коммерсантъ

Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в региональной власти.

В администрации района «Ъ-Черноземье» рассказали, что избрание главы Аннинского района проходит по аналогии с конкурсом на пост мэра Воронежа. После избрания членов райсовета депутатов и его главы в сентябре будут определены даты приема соответствующих документов, проведения конкурса и голосования.

Василию Авдееву 72 года. Он родился в селе Ярки Новохоперского района Воронежской области. В 1974 году окончил агрономический факультет Воронежского сельскохозяйственного института (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I), в 1986 году — ростовскую Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1983—1985 годах был вторым секретарем Аннинского районного комитета КПСС, с 1985 года — председателем исполкома Аннинского райсовета. В 1991 году господин Авдеев занял пост главы райадминистрации. В последний раз переизбрался в ноябре 2019 года.