Новый министр строительства назначен в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев назначил на должность министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, который с начала этого года возглавляет ведомство в качестве исполняющего обязанности.
Сурганов был директором МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» Екатеринбурга и МБУ «Геотрест», после чего пришел в региональной Минстрой, где был первым замминистра.
Ранее пост министра строительства занимал Михаил Волков, он трудился на этой должности с 2016 года.