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Новый министр строительства назначен в Свердловской области

Указ о назначении подписал губернатор Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев назначил на должность министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, который с начала этого года возглавляет ведомство в качестве исполняющего обязанности.

Сурганов был директором МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» Екатеринбурга и МБУ «Геотрест», после чего пришел в региональной Минстрой, где был первым замминистра.

Ранее пост министра строительства занимал Михаил Волков, он трудился на этой должности с 2016 года.