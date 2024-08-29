Нидерланды разрешили Украине применять F-16 над Россией

Нидерланды пообещали Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не стал уточнять, сколько из них уже получил Киев. Всего украинская сторона должна получить 79 истребителей из четырех стран, первые шесть прибыли в конце июля. Нидерланды, также как и Дания, ранее уже говорили, что ВСУ имеют право применять истребители для поражения военных целей в России, но это было еще до атаки ВСУ на Курскую область.