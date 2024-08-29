В Хабаровском крае стартовала подготовка к выборам

В Хабаровском крае началась активная подготовка к предстоящим выборам: к работе приступили участковые избирательные комиссии (УИК), сообщает пресс-служба правительства края.
С 28 августа они принимают заявления на голосование по месту нахождения, что позволяет избирателям выбирать удобный участок в пределах региона с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Этот сервис особенно полезен для тех, кто будет находиться вне своего района проживания.
Как отметил председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко, в регионе работают 741 УИК, а на всех участках будет обеспечено видеонаблюдение. В крае планируется использовать 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. До 5 сентября уже идет досрочное голосование для жителей труднодоступных районов, сотрудников метеостанций и вахтовиков.
С 6 по 8 сентября в Хабаровском крае пройдут 43 избирательные кампании, включая досрочные выборы губернатора, выборы депутатов краевого парламента и других местных органов власти. Ожидается, что участие в выборах смогут принять более 945 тысяч жителей региона.