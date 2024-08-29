В Хабаровском крае стартовала подготовка к выборам

С 28 августа они принимают заявления на голосование по месту нахождения, что позволяет избирателям выбирать удобный участок в пределах региона с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Этот сервис особенно полезен для тех, кто будет находиться вне своего района проживания.